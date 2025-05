Mindestsicherung: Nur jeder 4. Aufstocker hat Job

Mehr als die Hälfte aller Familien – nämlich 52,5 Prozent oder 10.231 Personen – stocken auf eine AMS-Leistung auf. Heißt: Unterm Strich zahlt der Steuerzahler durch beide Töpfe auf das Konto der Bezieher ein. Von der Stadt heißt es dazu: „Was man sieht, ist, dass in über der Hälfte der Haushalte Elternteile leben, die bereits am Arbeitsmarkt tätig waren und ihren Job wieder verloren haben und jetzt Arbeitslosengeld beziehen, das aber so niedrig ist, dass sie in der Mindestsicherung aufstocken müssen.“