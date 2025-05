Mit „Wo ist“-Funktion Einbrecher ausgeforscht

Ein aufgebrochenes Fenster bei einer Firma in Wels, ein Firmenbus gestohlen. So sah es am 20. Mai um 6.25 Uhr früh am Tatort aus. Die Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Firmenbus via Funk ein. Um 7.05 Uhr konnte das gestohlene Fahrzeug in Wels eruiert werden. Bei den Erhebungen vor Ort konnte erhoben werden, dass mehrere Laptops sowie Mobiltelefone durch den unbekannten Täter gestohlen wurden. Außerdem wurden aus einem Serverschrank mehrere Festplatten herausgerissen und durch Gewalteinwirkung zerstört.