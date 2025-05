Putins Helikopter in Kursk von Drohnen angegriffen

Putins erster Besuch in Kursk seit Rückeroberung

Der Kremlchef hatte sich am Dienstagabend während eines Besuchs in der Kraftwerksstadt Kurtschatow mit dem Gouverneur des Gebiets, Alexander Chinschtejn, lokalen Beamten und Vereinen getroffen. Laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass wurde auch die Baustelle des Kursker AKW-2 besucht.