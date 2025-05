Plötzlich Rauch! Akku von Elektroauto in Flammen

Keine Verletzten, Batterie zerstört

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Auch am Haus bzw. am Autounterstand seien keine Schäden entstanden. „Die Batterie wurde jedoch zerstört, wodurch ein Schaden im unteren fünfstelligen Eurobereich entstand“, so die Ermittler. Im Einsatz standen die Feuerwehren Grinzens, Axams und Schwaz.