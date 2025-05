Innigste Gebete zur Bewahrung des Domes

Es geht uns nicht nur um die Errettung eines Bauwerks, sondern um einen geistlichen Ort, an dem Menschen Gott begegnen dürfen“, so der religiöse Hausherr zu St. Pölten. Der Dom sei über Generationen hinweg Zentrum des Glaubenslebens, Ort des Gebets, der Musik und der Stille gewesen – und solle es auch in Zukunft bleiben.