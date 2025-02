Wirbel um Pflege-Ausbildung für Vietnamesen in NÖ

Land hat Millionen freigegeben

Diese Woche haben ja die ersten von 150 vietnamesischen Studierenden die Lehrgänge für Pflegeassistenz an der Fachhochschule in Krems begonnen. Das Land hat in Summe 4,2 Millionen Euro dafür bereitgestellt. „Dieses Geld sollte man besser in arbeitslose Jugendliche, Quer- und Wiedereinsteiger investieren“, fordert Hebenstreit. Und für Hergovich sei vordringlich, dass die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich verbessert werden: „Die derzeitigen Zustände wie niedrige Löhne und schlechte Arbeitszeiten schrecken heimische Interessenten ab.“