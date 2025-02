Berufung: „Möchte den Bewohnern eine Stütze sein“

„Ich möchte denjenigen, die nicht mehr können, eine Stütze sein – ihnen Halt, Unterstützung und Geborgenheit bieten, damit sie ein Leben in Würde und Zufriedenheit führen können.“ Für Sandra Ganauser war dies der Grund, um ihre Berufung zum Beruf zu machen. Vor rund zwei Jahren hat sie ihren Job als Verkäuferin an den Nagel gehängt und ist in die Pflege gewechselt.