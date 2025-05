„Unter Druck macht auch McLaren Fehler“

Mit dem unterlegenen B.R.M. wurde er im Regen 1972 Achter, nachdem er vom 17. Platz starten hatte müssen. „Zu meiner Zeit konnte man hier noch überholen“, erinnert sich Helmut Marko. „Für die breiten Autos ist Monaco jetzt ein reines Quali-Rennen. So wie das Qualifying ausgeht, so endet normalerweise auch das Rennen.“ Einzige Hoffnung: Der verpflichtende zweite Boxenstopp, der heuer in Monaco ausprobiert wird.