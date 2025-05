Kühbauer scherzt: „Rettungsgasse offenlassen!“

Dietmar Kühbauer sieht seinen WAC im Titel-Dreikampf in der schlechtesten Ausgangsposition. Falls es mit dem Meisterstück am Samstag in Graz doch noch klappen sollte, wird der burgenländische Trainer laut eigener Aussage nicht zu bremsen sein. „An alle Autofahrer Richtung Wien/Burgenland: Sollte der WAC Meister werden, die Rettungsgasse offenlassen – weil da renn‘ ich durch“, scherzte Kühbauer am Donnerstag vor dem Bundesliga-Herzschlagfinale.