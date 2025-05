Steirischer Rotkreuz-Chef nimmt nun Job in Graz an

Personeller Umbruch bei den Geriatrischen Gesundheitszentren Graz (GGZ): Gerd Hartinger verabschiedet sich in den Ruhestand, für seine Nachfolge gab es 33 Bewerbungen. Jetzt steht fest: Andreas Jaklitsch wird mit 1. Jänner 2026 die Geschäftsführung übernehmen und ist dann für einen Betrieb mit 850 Beschäftigen, mehr als 700 Betten in der Albert-Schweitzer-Klinik und in vier Pflegeheimen sowie 200 Wohneinheiten und Tagesplätzen (Betreutes Wohnen, Tageszentren) zuständig.