Heidi Klum schwärmt: „Im Bett ist es immer schön!“

Heidi Klum nimmt Tanzstunden mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (35), was nach ihren Worten jedoch noch nicht ganz so gut klappt. „Er hat zwei linke Füße. Ich denke immer: Du bist doch Musiker, du musst das doch fühlen“, sagte die 51-Jährige der Zeitschrift „Bunte“ am Mittwoch.