Salzburg AG blickt 50 Jahre in die Zukunft

Das letzte halbe Jahrzehnt ist wahrlich reich an Umstürzen gewesen. Die Welt stellt sich grundsätzlich anders dar als noch vor fünf Jahren. Nicht zuletzt deshalb will sich die Salzburg AG neu für die Zukunft aufstellen. „Zuerst die Corona-Krise, dann der Ukraine-Krieg, in der Folge der Energiepreisschock mit hohen Inflationsraten. Plötzlich denken wir über Infrastruktur ganz anders nach“, sagt Meinhard Lukas, stellvertretender Institutsvorstand an der Linzer Kepler-Universität.