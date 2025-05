Nach „Frisur“: Mopeds schafften plötzlich 80 km/h

Normalerweise schafft so ein Moped ja nur um die 45 km/h. Weil ihnen drei hintereinander fahrende Jugendliche auffielen, führte die Polizei am Montag in Saalfelden (Pinzgau) eine Verkehrskontrolle durch. Während ein Moped aus dem Trio den Regeln entsprach, staunten die Beamten bei den anderen beiden nicht schlecht.