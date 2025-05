Hier hat Handwerk jetzt sogar „gekrönten“ Boden

Lukas Löffler aus Röhrenbach holte sich den Landessieg, Jonas Schierl aus Pölla steht als Dritter am Podest und Michael Hainzl aus Horn überzeugte mit starker Leistung. „Jeder einzelne unserer jungen Waldviertler Schützlinge trägt das Feuer in den Händen, das Handwerk lebendig hält“, heißt es in einer Jubelmeldung der renommierten Firma Graf aus Gmünd.