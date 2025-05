Mit Business-Ideen von der Schulbank zum Start-up

Am Montag fiel in der HAK Klagenfurt die Entscheidung, wer Kärnten im Bundesfinale im Juni in Wien mit seiner Business-Idee vertreten wird. Insgesamt 13 Schülerteams aus fünf Handelsakademien präsentierten beim „2. Fest der Ideen“ ihre innovativen Geschäftsmodelle vor Publikum und einer Fachjury – aufgeteilt in die Kategorien „Idea Challenge“ (Konzepte mit Potenzial) und „Real Market Challenge“ (umsetzbare Geschäftsideen).