Odermatt: „Kalender? Das ergibt nur wenig Sinn“

Er sei zwar „dagegen, dass man bei den Klassikern in Wengen und Kitzbühel eine zusätzliche Abfahrt einschiebt“, aber Odermatt hofft weiter, dass man für den Bormio-Termin Ende Dezember doch noch Ersatz findet. „Wenn nicht, sollten wir darüber diskutieren, ob man Ende Januar in Crans-Montana anstelle des Super-G eine Abfahrt austragen kann. Ich könnte mir zudem vorstellen, dass man im März in Courchevel eine weitere Abfahrt einschieben könnte.“