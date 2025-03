Schweizer Party! Odermatt und Co. in Bier-Laune

Darauf zu sehen: die Männer, die im heurigen Alpi-Winter die Speed-Konkurrenz in Grund und Boden fuhren. Allen voran Marco Odermatt, der gleich mit Bierkrug und -Becher in die Kamera lächelt. Die Party-Traummannschaft komplettieren die Kameraden Stefan Rogentin, Alexis Monney, Thomas Tumler und Franjo von Allmen. Sie alle scheinen in bester Laune. Und in perfekter Partyform. Zurecht, der Winter gab ihnen jede Menge Grund zum Feiern.