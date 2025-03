Odermatt: Erst Tränen, dann Kugel-Missgeschick

Zum Saison-Abschluss gab es für Marco Odermatt, der sich bereits vor dem letzten RTL am Mittwoch zum Disziplinen-Sieger gekürt hatte, noch einmal Rang zwei. „Ich bin richtig leer nach dieser unglaublichen Saison. Ich werde emotional. Man gibt so viel für den Sport jeden Tag. Das ganze Team und die Familie. Ich weiß wirklich nicht, was sagen“, wird Odermatt beim SRF-Interview emotional. „All die Leute, die einen das ganze Jahr lang unterstützen. Trainer, Familie oder Serviceleute, jeder hätte so eine Kugel verdient. Es ist auch speziell, dass es heute nochmals aufgeht.“