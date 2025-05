Wunderbarer Wandertag für Freunde flotter Melodien

Stimmung pur – das war bei der ersten „Krone“-Fanwanderung in Gerasdorf bei Wien zu spüren. Den Wetterberichten zum Trotz zogen zahlreiche Fans ihre Wanderschuhe an und marschierten mit Marc Pircher, Petra Hameseder und Beatrice Turin durch die Landschaft. Natürlich griff Top-Musiker Marc Pircher während der – witterungsbedingt verkürzten – Tour zur Harmonika und stimmte mit den Sängerinnen so manchen Schlager-Klassiker an.