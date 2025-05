GPS-Sender führte Retter zu Vierbeiner „Filli“

Nicht weniger in Not, dafür aber leichter auffindbar, war eine Katze im unweit entfernten Paudorf. Sie saß auf einem Dach fest. Mit einer Leiter konnte auch die Samtpfote sicher aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Ein Schwan brauchte hingegen in Pottendorf im Bezirk Baden Hilfe. Er hatte sich auf die Landstraße verirrt. Die Feuerwehr brachte in wohlbehalten zurück in den Schlosspark.