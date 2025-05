Carlos Sainz will Ende des Jahres Präsident werden

„Ich überlege, zu kandidieren. Es ist ein guter Zeitpunkt, es wäre die richtige Entscheidung. Wenn ich die Unterstützung bekomme, werde ich es definitiv versuchen“, bestätigte der zweifache Rallye-Weltmeister der „Krone“ in Madrid. „Ich mache das seit über 40 Jahren. Ich habe immer noch viel Energie und Leidenschaft. Es könnte also der richtige Moment sein, dem Sport etwas zurückzugeben. Was der Sport mir gegeben hat, möchte ich weitergeben. Ich denke, ich habe ziemlich viel Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Motorsports. Warum also nicht? Schauen wir, was noch alles passieren wird ...“