Auf Tirols Tennisplätzen tummeln sich die Promis

Der Wonnemonat Mai gehört dem Filzball! Und dieses „Fieber“ für den Tennissport erfasst alljährlich in den Tiroler Bergen auch jede Menge Prominente. Das Ringen am Netz um Spiel, Satz und Sieg lässt selbst ehemalige Super-Stars nicht kalt – Tirols Courts sind in diesen Tagen wie ein roter Teppich.