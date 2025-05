JUMP DOME Linz feiert mit Geburtstagsaktion

Seit der Eröffnung am 19. Mai 2021 hat sich der JUMP DOME Linz – OBERÖSTERREICHS Trampolinpark – im UNO Shopping in Leonding mit 4.000 m² als das ultimative Freizeit-Highlight der Region etabliert. Zum 4. Geburtstag am 19.05.2025 lädt der Park vom 19. bis zum 22. Mai 2025 alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher zu einer großen Geburtstagsfeier ein.