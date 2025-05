Patientin will nach MRT-Untersuchung Geld zurück

Teil der Kosten zurück

Nun will sie zumindest einen Teil der Kosten zurück. Und ihre Chancen dazu dürften gar nicht schlecht stehen, wie ein anderer Fall einer Oberösterreicherin zeigt. Wegen schlechter Werte der Bauchspeicheldrüse nach einer Blutuntersuchung war eine MRT-Untersuchung nötig. Doch erst in zwei bis zweieinhalb Monaten war ein Termin frei. Deshalb wandte sie sich an ein privates Institut, zahlte dafür 360 Euro. Der Streit um die Kosten landete beim OGH, sie bekam 128,13 Euro zurück.