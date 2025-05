Das Liszt Zentrum Raiding startet in eine neue Ära

Das Liszt Zentrum Raiding ist nicht nur eine Erinnerungsstätte an den Geburtsort des Komponisten und Pianisten Franz Liszt, der hier 1811 zur Welt kam, sondern ein Motor für die kulturelle Entwicklung der Region. Um das Haus als Ort für Begegnung, Lernen und kreatives Erleben neu zu positionieren, wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren das Geburtshaus und der Konzertsaal neu saniert, die Fassade und eine Wandmalerei denkmalgerecht revitalisiert und das Liszt Museum neu gestaltet. Gestern wurde das Liszt Zentrum dann in einem feierlichen Festakt wiedereröffnet – und mit ihm auch ein architektonisch richtungsweisender Zubau.