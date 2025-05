Ab in den Sattel, Cowboys und Cowgirls!

„Uns ist wichtig, dass die Kinder den richtigen Umgang mit dem Pferd lernen und auch all das, was dazu gehört“, erklärt Angelika Rutard. Heißt: In Deutsch Jahrndorf kommen die Kids in den Stall und lernen neben dem Reiten auch, was die Pferdepflege bedeutet. „Nur raufsetzen, eine Stunde reiten und wieder nach Hause gehen, gibt es bei uns nicht“, so Rutard. Hier wird auch gestriegelt, gefüttert und ganz viel gelacht.