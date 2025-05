Millionen-Hilfe für angeschlagene Gemeinden

Daher habe man sich auf ein rasches Gegensteuern mit einem nun geschnürten „Gemeindeunterstützungspaket“ geeinigt, das nächste Woche in ein Gesetz verpackt werden soll. Die Regelung sieht vor, dass 35 Millionen Euro aus dem Landesbudget an die Gemeinden ausgeschüttet werden. Im Oktober fließen die ersten sieben Millionen Euro, jeweils 14 Millionen Euro folgen in den kommenden zwei Jahren.