Kliniken geben Jobgarantie, Bürger wollen Standort

Die Gesundheitsregionsvertreterin argumentiert kommende Änderungen

Steiniger erklärt, warum Änderungen notwendig und auch vorteilhaft sind: „Durch größere Einheiten kann eine durchgehende fachärztliche Betreuung – in dem geplanten Neubau dann auch eine durchgehende beste Geburtenversorgung gewährleistet werden.“ In Hollabrunn gäbe es in nächster Zeit viele Pensionierungen – etwa des Abteilungsleiters und des Oberarztes der Geburtenklinik.