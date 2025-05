Eine Gruppe hat Hausverbot im Drogen-Hotspot

„Vorweg darf mitgeteilt werden, dass die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner ernst genommen werden und bereits entsprechende Maßnahmen gesetzt wurden, um der in der Petition vorgebrachten Beschwerde entgegenwirken zu können“, berichtete Sozial-LR Eva Pawlata dem Landtag in Reaktion auf den Dringlichen Antrag der vereinten Opposition in Sachen Suchtberatungsstelle Nikado in Innsbruck.