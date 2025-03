Anna Sporrer: Justiz bleibt in linker Frauenhand

2013 kam Sporrer im Rahmen eines großkoalitionären Kompromisses an die Spitze des Verwaltungsgerichtshofes. ÖVP-Mitglied Rudolf Thienel wurde Präsident, die von der SPÖ unterstützte Sporrer seine Stellvertreterin. Nun gelang der Höchstrichterin der Sprung an die Spitze der Justiz – die 62-Jährige ist bereits die sechste Frau in dieser Position.