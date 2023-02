Klima spielt bei neuem Platz wichtige Rolle

Neben zwei Gruppen mit jeweils drei Bäume bei der Einfahrt vom Rudolfskai und bei der Kaigasse wird auch am Waagplatz ein Baum gepflanzt. Jeder einzelne benötigt dabei 16 Kubikmeter Platz um auch gedeihen zu können und um sich ohne große Bewässerung selbst versorgen zu können. „Der Platz wirkt am Ende viel ruhiger und die Blickachsen bleiben frei“, sagt Lohrer. Rund um den Mozartplatz und am Waagplatz sollen Granitsteine weniger Hitze als Asphalt erzeugen. Direkt am Mozartplatz entsteht ein Boden mit wasserbindender Decke wie am Residenzplatz. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant. Die Bewohner-Parkplätze werden weiter reduziert.