Ex-Mitarbeiter von Krah wegen Spionage angeklagt

Der verdächtige Deutsche Jian G. ist laut der Karlsruher Behörde bereits seit 2022 Mitarbeiter eines chinesischen Geheimdiensts. Im April 2024 wurde er in Dresden festgenommen. G. soll mehr als 500 Dokumente beschafft haben, „darunter auch einige, die das Europäische Parlament als besonders sensibel eingestuft hatte“. In sozialen Medien habe er vorgetäuscht, ein Kritiker der chinesischen Staatsführung zu sein, heißt es. Die Vorfälle ereigneten sich in den Jahren 2023 und 2024.