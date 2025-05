Wie kleine Käserei großen Herausforderungen trotzt

Regionalität verlor an Bedeutung für Kaufentscheidung

Und was wurde aus der gerade in der Corona-Zeit so hochgelobten Regionalität? „Wer macht’s? Was ist drin? Wo kommt es her? Das hat eine andere Bedeutung bekommen“, sagt er. Trends seien nun oftmals bestimmend: Ob es jener der veganen Ernährung ist oder der Boom um High-Protein-Produkte. „Was wir lernen, ist, dass man von der Tradition nicht leben kann“, so der 61-Jährige. Die Nachfrage nach Weichkäse stagniert. „Die Sortimente in dem Bereich schrumpfen“, so Mitterhumer. Nachsatz: „Intensive Käsesorten sind auch nicht in der ersten Reihe.“