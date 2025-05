„Mein Leben mit Trisomie 21 ist wunderschön“

Zur Musik von an.tasten & friends hatte der Tänzer Felix Röper seinen großen Auftritt als Prinz (Choreografie: Ilja von den Bosch). Versunken und voll Hingabe an die Musik, erinnerte seine Performance anfangs an japanischen Butho-Tanz. Gleichzeitig war auch die Freude des Künstlers mit Downsyndrom an seinem Tun für die Zuschauer spürbar. Als Rose, Schlange und Fuchs bezauberte an seiner Seite Tänzerin Philomena Hohenwallner.