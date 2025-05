Edmund rockt Gmunden als Nummer eins der Charts

Das wird ein Spektakel vom 29. Mai bis 1. Juni. Am Traunsee in Gmunden stehen vier Top-Konzerte am Programm. Am Donnerstag eröffnen die deutschen Hip-Hop-Stars Fanta 4 das von der „Krone“ präsentierte Festival „Gmunden rockt“. Für die Band aus Stuttgart ist es das erste Konzert des Jahres.