Die GAK-Rechnung ist klar: zwei Siege müssen her!

Die ausbleibenden Siege geben allerdings zu denken: Mit nur vier Dreiern, wie sie der GAK heuer aufweist, ist im Vorjahr Lustenau abgestiegen und im Jahr davor auch Ried. Keine Frage: Elf Remis helfen nicht groß weiter – in den ausstehenden drei Partien in Altach, daheim gegen LASK und in Tirol müssen Siege her! Denn 15 Punkte werden nicht reichen – in der Saison ’21/22 ist Admira mit 21 Zählern abgestiegen.