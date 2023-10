Christoph Kulmer: „Die Magie kennt keine Grenzen“

Magisches Treffen in Las Vegas

In die neue Show hat er 200.000 Euro investiert und war beim größten Magier-Kongress in Las Vegas auf Einkaufstour. Dort hat er beim Zaubertrick-Shoppen magische Momente mit David Copperfield erlebt, die der fingerfertige Zauberkünstler auf seiner zweiten Tournee seinem Publikum weitergeben möchte. „Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass die Leute wegen dir in die Show kommen. Da musst du nicht krampfhaft um die Aufmerksamkeit buhlen, wie bei Firmen- und Hochzeitsfeiern.“