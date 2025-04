Dramatiker*innen-Festival in einem Ausnahmejahr

Gastspiele und Kooperationen

Dem Programm merkt man die Probleme im Hintergrund nicht an. Es ist ein kräftiges Plädoyer für die Stärkung der Demokratie geworden. Aufführungen und Gastspiele wie Christian Winklers „Party Party“, das berührende „Someone Like Me“ der ukrainischen Performerin Nina Khyzhna, Thomas Köcks „asche rosen“ mit Barbara Petritsch, „Aurora Negra“ in Kooperation mit dem Romanistikinstitut der Uni Graz oder Jeton Nezirajs „The Handke Project“, das die politischen Scheuklappen des Dichters im Balkankrieg aufgreift, sind zu sehen. Das Schauspielhaus stellt Raum zur Verfügung und die Maria-Lazar-Produktion „Die Hölle auf Erden“.