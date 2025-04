Kandidaten gibt es für Meister wie Sand am Meer

Mit Daniel Petersson sitzt einer gar in den eigenen Reihen. Der Schwede arbeitet bereits seit 2014 in der Organisation, kennt sie in- und auswendig. Seit Jänner 2021 steht der 43-Jährige als Co-Trainer an der Bulls-Bande, war also an jedem der letzten vier Titel maßgeblich beteiligt – er ist bereit für den nächsten Schritt.