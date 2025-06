Wie Gemüse und Obst aus dem Garten jetzt Gutes tut

Sie wachsen im eigenen Garten, oft üppiger als erwartet: Zucchini, Paradeiser, Äpfel, Birnen. Doch was tun, wenn es zu viel wird? Wegwerfen? Kommt nicht infrage, wenn es nach der Volkshilfe Burgenland geht. Mit ihrer neuesten Initiative setzt die Organisation nun ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und für mehr soziale Gerechtigkeit. Ab sofort können Hobbygärtner ihre überschüssige Ernte direkt in die Sonnenmärkte in Oberpullendorf, Oberwart und Güssing bringen. „Dort wird das Obst und Gemüse sortiert und zu stark reduzierten Preisen an armutsbetroffene Menschen abgegeben.