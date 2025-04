Erste „Energiewende“ fand vor 100 Jahren statt

„In einer Zeit, als Niederösterreich noch von Petroleumlampen erhellt wurde und dampfschnaufende Lokomotiven durch die Täler krochen, schufen mutige Ingenieure und unermüdliche Arbeiter das, was heute als Herzstück der modernen Energieversorgung gilt: die Kraftwerke Erlaufboden und Wienerbruck“, schildert EVN-Kommunikationschef Stefan Zach.Zwischen 1922 und 1924 setzte die damals neu gegründete NEWAG (heute bekannt als EVN) ihr erstes großes Bauprogramm um. In den abgeschiedenen Tälern des Mostviertels hoben hunderte Arbeiter eine neue Zeit aus dem Boden: Wasser wurde zur Energie, Ströme Lichter gingen an.