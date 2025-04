„Sind wir ehrlich: Alle wollen so aussehen wie er“

Kopf an Kopf mit David Beckham – viele träumten davon, nur die wenigsten kamen in den Genuss. Einer davon war Roman Mählich, der ihm 1999 in der Königsklasse begegnete, ihm einen hitzigen Schlagabtausch lieferte. Und später in Erinnerung an Sturms Champions-League-Auftritt gegen Manchester United sagte: „Ich hatte das Gefühl, er sei total arrogant, das hat mich geärgert.“