Garage stand in Vollbrand, Auto wurde zerstört

Am Sonntag gegen 15.40 Uhr wurde der 38-jährige Sohn der beiden Hausbesitzer (63 und 58 Jahre), durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Er hielt Nachschau und bemerkte starke Rauchentwicklung in der Garage des Zweifamilienhauses. Der Mann rief via Notruf um Hilfe, Großalarm wurde ausgegeben, weil das Feuer auch auf das Haus zu übergreifen drohte.