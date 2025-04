Beim PS-Spektakel am Rechberg jubelten alle mit

Jahrelang war das Rechbergrennen fest in italienischer Hand, am Sonntagabend tönte zum zweiten Mal in Folge die „Marseillaise“ für einen französischen Gesamtsieger durch Tulwitz. Kevin Petit setzte sich in seinem „Nova NP 01-2 C Honda Turbo“ erstmals beim „Großen Bergpreis von Österreich“ durch, verwies den fünffachen Rechberg-Sieger Christian Merli auf Platz zwei. Der Italiener fuhr im zweiten der beiden Wertungsläufe zwar Streckenrekord (1:43,192 Min.), zog aber insgesamt um 0,682 Sekunden den Kürzeren.