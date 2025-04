Unterwegs in einem Höhlenpark

Die Gewöhnliche Goldnessel ist eine heimische Wildpflanze und gehört zur Familie der Lippenblütler. Die Art ist vor allem in schattigen Wäldern, an Waldrändern oder in Heckenlandschaften Mitteleuropas zu finden. Trotz ihres Namens gehört die Goldnessel nicht zur Familie der Brennnesseln – sie sieht diesen nur äußerlich ähnlich, besitzt aber keine Brennhaare. Die verschiedenen Vertreter der Goldnesseln unterscheiden sich in einigen Merkmalen von den anderen Taubnessel-Arten: Die Blütenkronen sind goldgelb bis blassgelb und meist mit einer orangen Zeichnung auf der Unterlippe versehen. Ihre Blütezeit reicht von April bis Juni, was die Pflanze zu einer wertvollen frühen Nektarquelle für Insekten macht. Besonders interessant ist die Art der Bestäubung, denn die Blüten sind so geformt, dass vor allem Hummeln mit ihrem langen Rüssel den Nektar erreichen können. Durch ihre bis zu 100 Zentimeter weit kriechende Ausläufer bildet die Pflanze oft ausgedehnte Bestände. In der Volksmedizin kamen Kraut und Blüten der Goldnessel einst als Mittel gegen Erkältungen, Bronchitis, Magen-Darm-Beschwerden sowie gegen Fieber und Gicht zum Einsatz.