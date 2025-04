„Gebiete vorübergehend an Russland abtreten“

Derweil attackiert Russland die Ukraine unvermindert weiter. Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in der Nacht auf Freitag mit 103 Drohnen angegriffen. Flugabwehreinheiten hätten 41 Drohnen abgeschossen, weitere 40 Drohnen seien durch elektronische Störmanöver umgeleitet worden, teilt die Luftwaffe auf Telegram mit. In den Regionen Charkiw, Sumy, Tscherkassy, Donezk und Dnipropetrowsk seien durch die Angriffe Schäden entstanden. Dem Gouverneur der Region Dnipropetrowsk zufolge stieg die Zahl der Todesopfer in der Stadt Pawlohrad auf zwei. Acht Menschen seien verletzt worden.