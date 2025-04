Österreich gegen Deutschland, hier im LIVESTREAM

In der Verteidigung ist die ÖEHV-Auswahl bereits komplett. Im Sturm kommen nächste Woche noch aus der NHL Marco Kasper vom NHL-Club Detroit Red Wings und Vinzenz Rohrer von den ZSC Lions, die am Donnerstag den Meistertitel in der Schweiz holen können. Im Tor fehlt noch der Salzburger Atte Tolvanen, der bei seiner hochschwangeren Frau weilt. Bei der Generalprobe am 4. Mai (19 Uhr) in Wien gegen Kanada sollte Bader schon den kompletten WM-Kader einsetzen können.