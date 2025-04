Neues Luxushotel würdigt die rebellische Kaiserin

Genau 171 Jahre nach dem Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz in Wien vor den Traualtar traten, wurde in Bad Ischl am Donnerstag, 24. April, das Hotel „Grand Elisabeth“ eröffnet. „Es waren fünf sehr intensive Jahre der Planung um Umsetzung. Jetzt bin ich froh und stolz, dass wir unsere Gäste endlich begrüßen dürfen“, erklärte Investor Philipp Zauner bei einem Rundgang durch das Vier-Sterne-Plus-Haus.