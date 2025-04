Am Lückenschluss des Südrings wird jetzt gerüttelt

Eine Aufhebung der Trassenverordnung für die seit vielen Jahren geplante Spange 3 in Ried fordert eine Gruppe von Anrainern von der Landesregierung. Ihr Anwalt Wolfgang List verfasste dazu ein mehrseitiges Dokument: „Einer der entscheidenden Gründe für die Erlassung der Verordnung war die Errichtung einer Zufahrt zum Transportunternehmen DB Schenker und die Entschärfung der von der Firma herbeigeführten Verkehrsbelastung. Die Firma wurde im September 2024 an einen dänischen Logistikkonzern verkauft. Der neue Eigentümer will den Standort in Ried schließen“, heißt es kurz zusammengefasst im Schreiben. Damit sei die wesentliche Grundlage für die Verordnung entfallen.