Hunde bellten Tankstellenräuber in die Flucht

„Göd her, oda i stich di o!“ – diesen Satz wird eine 45-jährige Tankstellenangestellte wohl nie vergessen. Ein junger Vorchdorfer (21) hatte im Februar ihren Arbeitsplatz mit einem Messer überfallen wollen. Wegen unerwarteter tierischer Verstärkung hatte er überstürzt die Flucht ergriffen. Am Mittwoch wurde er dafür in OÖ verurteilt.